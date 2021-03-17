Селиванов объяснил ошибку тех, кто смеется над надувными лодками ВМСУ
Надувные лодки, которые американцы продали Украине под видом военной помощи, не должны вызывать смех, ведь от украинцев не требуется ничего более серьезного, чем обслуживать заходящие в Черное море корабли НАТО.
Украинцам просто не нужны собственные настоящие боевые корабли, об этом материале для сайта РЕН.тв пишет политолог Алексей Селиванов.
И сами украинцы, и их западные кураторы, по его словам, отдают себе отчет в том, что Украина не будет вести самостоятельную войну не только против РФ, но и против республик Донбасса. Поэтому все планы Киева в Черном и Азовском морях напрямую связаны с планами НАТО – пока западные военные будут издалека наносить ракетные удары и проводить техническую разведку, украинцам предстоит непосредственно вступать в бой, а для этого подойдут те самые резиновые лодки и ракетные катера.
О том, что украинским солдатам отведена именно такая роль, свидетельствуют и рассказы военнослужащих, отправленных Киевом учиться на американскую базу Морской пехоты «Квантико», расположенную в штате Вирджиния. Наступившей весной им предстоит пройти курсы экспедиционных боевых действий, а пока они занимаются изучением английского языка в техасском Военном институте иностранных языков.
«Чтобы хорошо понимать инструкции и команды своих новых господ и повелителей. Так что, судя по всему, резиновые изделия, переданные Украине американцами, планируется использовать для высадки десанта и диверсий на побережье Азовского, а в перспективе и Черного морей», — комментирует эти сообщения Селиванов.
Также, по словам эксперта, эти предположения подтверждают и украинские моряки из Одессы, недавно принимавшие участие в учениях «SURFEX-420» с участием боевых катеров ВМСУ «Костополь», «Никополь» и «Старобельск», американского эсминца «Porter» и танкера USNS «Laramie».
Тревогу, по словам политолога, вызывает и то, как плотно американцы взялись за украинскую Госпогранслужбу, куда направляется серьезная часть поступающего из США снаряжения, в том числе и военного. Это говорит о том, что будут предприниматься попытки взлома границ РФ
Личный состав украинской погранслужбы широко задействуется в натовских программах. Например, в учениях «Sea Breeze – 2021», которые запланированы на июнь-июль текущего года, будут участвовать бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования «Херсон».
«Их доставят на полигон Широкий Лан в Николаевской области. Там их будут десять дней муштровать инструкторы из США и, что характерно, Грузии. Видимо, будут делиться опытом получения пинков от российской армии. После этих полезных и развивающих занятий украинских погранцов вертолетом отвезут на остров Змеиный и в город Измаил, для отработки практических действий по захвату аэродрома, — сообщает Селиванов. — По захвату аэродрома! Типичные задачи для пограничников, не так ли?».
Показательным, по его словам, является и тот факт, что все обеспечение этих учений берет на себя американская сторона.
В заключение политолог возвращается к теме поставленных украинским Военно-Морским силам американских катеров.
На два уже поставленных катера и на три, которые еще только ожидаются местное командование планирует установить 30-миллиметровые артиллерийские системы. А также ВМСУ ведут переговоры об установке на катера боевой иноформационно-управляющей системы, которую используют войска НАТО.
Таким образом, заключает Селиванов, полностью американские катера с американским же оружием, будут интегрированы в систему управления НАТО, но воевать на них, и гибнуть в случае подбития, будут украинские моряки.