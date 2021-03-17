Список нежелательных неправительственных организаций России увеличился на 12 пунктов

За 2020 год Генпрокуратура добавила в список запрещенных организаций 12 новых, чтобы препятствовать вмешательству иноагентов в российскую политику.

За 2020 год Генпрокуратура добавила в список запрещенных организаций 12 новых, чтобы препятствовать вмешательству иноагентов в российскую политику.

Значимость работы прокуратуры по правительственным вопросам в последние годы возрастает. Если раньше каждый год в список неправительственных организаций добавлялось по три-четыре, то в 2020 году их стало в три раза больше.

Всего с начала ведения реестра в 2015 году в списке оказалась 31 организация. Рост количества таких организаций обусловлен нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, вызванной пандемией и другими факторами воздействия.