Любовь Соболь стремится к незаконным манипуляциям

Соратница блогера Алексея Навального и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) стремится сорвать выборы. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Соратница блогера Алексея Навального и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) стремится сорвать выборы. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Басманный суд Москвы получил ходатайства о продлении домашнего ареста сотрудникам ФБК Кире Ярмыш и Любови Соболь. В отношении Соболь возбуждено не одно уголовное дело, однако соратница Навального утверждает, что собирается баллотироваться на предстоящих думских выборах.

Политолог Марков объяснил Федеральному агентству новостей, что Соболь не собирается участвовать в выборах. Он уверен, что сотрудница ФБК и ее коллеги хотят их сорвать, поэтому продвигают "несистемные и незаконные" манипуляции.

"Они сами нарывались на арест. Заметьте, что они если и проводят акции, то только несанкционированные", — отметил политолог.

Ранее депутат Петр Толстой сообщил, что примет участие в праймериз "Единой России". Голосование пройдет с 24 по 30 мая, передает телеканал "360".