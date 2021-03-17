На Первом канале объяснили мотивы резких высказываний Байдена о России

Громкие заявления президента США Джо Байдена о России и ее руководстве обсудили участники передачи "Время покажет" на Первом канале.

Громкие заявления президента США Джо Байдена о России и ее руководстве обсудили участники передачи "Время покажет" на Первом канале.

Темой эфира стало интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News. По его словам, российским властям придется "заплатить цену" за некое "вмешательство" в дела Вашингтона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее охарактеризовал эти высказывания как "истерику от бессилия".

Международный обозреватель издательского дома "Коммерсант" Сергей Строкань отметил, что глава Белого дома пытается судорожно ухватиться за антироссийскую повестку. В представленном докладе разведки США тоже уделяется внимание "руке Кремля", однако никаких доказательств в поддержку этих обвинений США не приводят.

Писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров назвал Байдена "мертвецом на пружинящих ножках", а член федерального совета партии "Яблоко" Галина Михалева констатировала: холодная война развивается по нарастающей, именно Россия сейчас подается Вашингтоном в образе врага.