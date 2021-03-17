Собачница нарвалась на заводчиков-мошенников и подхватила болезнь от щенка

Аферисты продали шотландке щенка вместе с редким заболеванием. Теперь несчастная хозяйка питомца лечит четвероного друга и лечится сама.

Аферисты продали шотландке щенка вместе с редким заболеванием. Теперь несчастная хозяйка питомца лечит четвероного друга и лечится сама.

Полина К. хотела купить щенка, о котором давно мечтала, но нарвалась на нечистоплотных "заводчиков", а, проще говоря, мошенников. Банда ирландских торговцев собаками продала шотландке больного питомца, который, кроме всего прочего, заразил девушку потенциально опасной болезнью. О братьях наших меньших и аферистах сообщает Daily Record.

Как стало известно, девушка обратилась к супружеской паре Тома и Элли М., которые якобы давно и профессионально занимались разведением собак и их последующей продажей. На деле вышло, что преступники "разводили" своих клиентов на огромные суммы, а взамен продавали заведомо больных щенков.

Так случилось и с четвероногим другом Полины — Лолой, которую девушка купила за 900 фунтов стерлингов в качестве первого питомца для своей девятилетней дочери Лилли. По словам пострадавшей, с ней связались непосредственно супруги М. и отправили видео щенка, вскоре после чего Полина отправилась смотреть будущего члена семьи.

"Когда мы приехали, там осталась только Лола. Мы задавали много вопросов, здорова ли она, и он сказал "Да", — пожаловалась шотландка.

Полина добавила, что им выдали сертификат, информацию о микрочипе и детали ее первой вакцинации, предположительно проведенной ветеринаром в Дублине. Но когда хозяйка отвезла Лолу домой, она поняла, что ей нездоровится — в ее стуле была кровь. Британка отвела щенка к ветеринару, который диагностировал лямблии — инфекцию в кишечнике, которая может вызвать обезвоживание и быть смертельной в некоторых случаях, если ее не лечить у щенков.

Позже и вовсе выяснилось, что микрочип Лолы зарегистрирован на другого питомца. Получилось, что девушка заплатила за совершенно другую собаку, а "заводчики" перестали выходить на связь и не выразили никакого желания хоть чем-то помочь. К счастью, состояние Лолы улучшилось, но оказалось, что Полина К. подхватила от нее тот самый лямблиоз, который в редких случаях может передаваться людям. Шотландку сразили сильные боли в животе, она промучилась целую ночь, после чего обратилась к врачам. В общей сложности девушка болела в течение десяти дней.

"Нам так повезло, что у нас все еще есть Лола. Но все могло бы быть по-другому, и мне так жаль те семьи, которые пострадали от потери домашнего животного", — поделилась девушка.

После участившихся жалоб на банду недобросовестных заводчиков дело получило необыкновенный общественный резонанс. Любители собак и других животных надеются, что мошенников поймают и они ответят по заслугам за свои злодеяния.