Против еще одного участника акции в Москве возбудили дело о насилии над полицейским

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который во время незаконной акции в Москве ударил сотрудника Росгвардии.

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который во время незаконной акции в Москве ударил сотрудника Росгвардии.

Против еще одного участника несанкционированной акции, которая прошла 23 января в столице, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. По данным следствия, злоумышленник применил насильственные действия по отношению к стражу правопорядка.

Местный житель неподалеку от улицы Большая Дмитровка захотел помешать законной деятельности правоохранительных органов и нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги.

Сейчас с фигурантом дела проводятся следственные действия. Расследование продолжается. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета.