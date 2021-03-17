Хазин объяснил, как Россия справится с отключением от системы SWIFT

Возможное отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT не представляет для нее угрозы, тем более, что ранее подобная мера была применена против Ирана и тот это пережил.

Возможное отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT не представляет для нее угрозы, тем более, что ранее подобная мера была применена против Ирана и тот это пережил.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Radio VERA TV высказал экономист Михаил Хазин.

Отключить Россию от системы SWIFT регулярно грозят Соединенные Штаты Америки, по мнению которых это станет крайней мерой против Москвы и сильно ударит по российской банковской системе и всей экономике РФ.

Однако Михаил Хазин напоминает, что в конце 2018 гола несколько иранских банков были отключены от SWIFT и это никак не отразилось ни на экономике страны, ни на политике Тегерана. Напротив, Иран получил дополнительный стимул к тому, чтобы развивать сотрудничество с Россией, и в феврале 2021 года Тегеран запустил процедуру вступления в ЕАЭС – Евразийский Экономический Союз.

К тому же, после появления системы электронных платежей, добавил Хазин, отключение от системы межбанковских расчетов вообще перестало быть угрозой.

«Угроза отключения от SWIFT была угрозой до тех пор, пока не было технологий цифровых валют. А сейчас это не страшно даже американским банкам. У вас есть Apple Pay, Google Pay. Вы можете закрыть все американские банки. Сегодня уже можно без них обойтись. Все! Это новое время», — объяснил эксперт.

Гораздо более серьезной угрозой со стороны США, по мнению Михаила Хазина, является возможность отключения российских энергетических объектов.

Возможности отключить энергосистемы целых российских городов появились у Америки благодаря тому, что данные об этих объектах хранятся на серверах за пределами России, объяснил эксперт. Но Вашингтон не разыгрывает данную карту, так как осознает, каким жестким – вплоть до применения стратегических вооружений – был бы ответ Москвы на подобную авантюру.

«Вся система энергетики городов России на американских серверах. Теоретически США могут вырубить все российские города. Но это только в теории, потому что в ответ на такое может последовать ядерный удар. Поэтому, скорее всего, этого не будет», — успокоил экономист зрителей интернет-канала.

Напомним, ранее эксперты высказали мнение, что в случае решения США отключить Россию или ее отдельные банки от системы SWIFT отразилось бы на стабильности мировой финансовой системы.