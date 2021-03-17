Людмила Чурсина высказалась о новой экранизации "Угрюм-реки"

Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сыгравшая в сериале "Угрюм-река", высказалась о новой экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сыгравшая в сериале "Угрюм-река", высказалась о новой экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова.

Артистка сыграла роль Анфисы Петровны в картине Ярополка Лапшина, которая вышла на экраны в 1968 году. Сериал пользовался большой популярностью среди зрителей.

Недавно на Первом канале вышли первые серии "Угрюм-реки". В современной версии роль Анфисы Козыревой досталась заслуженной артистке Юлии Пересильд.

Журналисты решили поинтересоваться у народной артистки, смотрит ли она сериал в режиссерской версии Юрия Мороза и какого мнения на этот счет придерживается.

"Одним глазом. Второй пока не открываю", — сказала 79-летняя актриса в разговоре с изданием "Экспресс газета".

Первый эпизод сериала "Угрюм-реки" вышла 9 марта. Всего в первом сезоне будет 16 серий. Главные роли в картине исполнили Александр Балуев (Петр Громов), Юлия Пересильд (Анфиса Козырева), Александр Горбатов (Прохор Громов), Софья Эрнст (Нина Куприянова), Александр Яценко (Илья Сохатых) и другие.