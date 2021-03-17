Слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы США удивили Госдуму РФ

Слова президента США Джо Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы показались очень странными первому зампреду думского комитета по международным делам Светлане Журовой.

Слова президента США Джо Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы показались очень странными первому зампреду думского комитета по международным делам Светлане Журовой.

Об этом Журова рассказала телеканалу "360". Она отметила, что Байден все таки получил высокий пост, и поняла бы возмущения политика, если бы он потерпел неудачу.

"Говорить о том, что Россия как-то вмешалась, какие-то хакеры работали и так далее… Мы можем так же говорить, что и на наших выборах, и с нашими избирателями в наших соцсетях работают некие хакеры, боты", — сказала Журова сотрудникам СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с докладом разведслужб США о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела Вашингтона. Об этом в своем материале рассказывал телеканал "360".