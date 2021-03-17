Задержан трижды бежавший из-под стражи бывший спецназовец

Новосибирская полиция задержала рецидивиста, который бежал из-под домашнего ареста в Барнауле. Мужчина обвиняется в разбойном нападении. Это уже третий его побег.

Новосибирская полиция задержала рецидивиста, который бежал из-под домашнего ареста в Барнауле. Мужчина обвиняется в разбойном нападении. Это уже третий его побег.

Фигурант находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба СК РФ. Осужденный за организацию разбойного нападения бывший спецназовец ГРУ из-за тяжелой глазной болезни был отпущен из изолятора под домашний арест. Несмотря на ножной браслет, осужденному удалось обмануть правоохранителей и бежать.

По данным СМИ, ранее обвиняемый напал на полицейский конвой и бежал из новосибирского СИЗО, а второй раз использовал для побега своего брата-близнеца. Решается вопрос об ужесточении меры пресечения обвиняемому.