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19:25   17 Марта 2021
Происшествия

Театрального режиссера Алена Франсона ранили во Франции

Театрального режиссера Алена Франсона ранили во Франции

Злоумышленник напал на знаменитого французского деятеля искусства Алена Франсона с холодным оружием в исторической части города Монпелье и сбежал.

После происшествия режиссера доставили в медицинское учреждение. Врачи пояснили, что у 76-летнего пациента задета сонная артерия. Они прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь Франсона, сообщают местные СМИ.

Также на месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются установить личность преступника. Мотивы нападения пока неизвестны.

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#франция #нападение #Франсон

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