Чемпионку РФ по лыжному фристайлу Орловскую отправили под домашний арест

Кунцевский районный суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест по уголовному делу о продаже героина.

Кунцевский районный суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест по уголовному делу о продаже героина.

Спортсменка обвиняется по ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). Под арестом она пробудет до 15 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Основания для обвинения лыжницы появились после того, как 15 марта она была задержана правоохранителями в Москве с героином. Девушка призналась, что является продавцом наркотиков.

Орловскую готовили к Олимпийским играм в Сочи, но в 2013 году она была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.