19:20 17 Марта 2021Происшествия
Чемпионку РФ по лыжному фристайлу Орловскую отправили под домашний арест
Кунцевский районный суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест по уголовному делу о продаже героина.
Кунцевский районный суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест по уголовному делу о продаже героина.
Спортсменка обвиняется по ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). Под арестом она пробудет до 15 мая, сообщили в пресс-службе суда.
Основания для обвинения лыжницы появились после того, как 15 марта она была задержана правоохранителями в Москве с героином. Девушка призналась, что является продавцом наркотиков.
Орловскую готовили к Олимпийским играм в Сочи, но в 2013 году она была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.