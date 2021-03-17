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19:20   17 Марта 2021
Происшествия

Чемпионку РФ по лыжному фристайлу Орловскую отправили под домашний арест

Чемпионку РФ по лыжному фристайлу Орловскую отправили под домашний арест

Кунцевский районный суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест по уголовному делу о продаже героина.

Спортсменка обвиняется по ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). Под арестом она пробудет до 15 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Основания для обвинения лыжницы появились после того, как 15 марта она была задержана правоохранителями в Москве с героином. Девушка призналась, что является продавцом наркотиков.

Орловскую готовили к Олимпийским играм в Сочи, но в 2013 году она была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

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#орловская #кунцевский суд #лыжный фристайл

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