Максим Шугалей рассказал о новых подробностях в деле россиянки Миры Терады

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал новые подробности в деле россиянки Миры Тэрады, которая содержится в Луизианской тюрьме.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал новые подробности в деле россиянки Миры Тэрады, которая содержится в Луизианской тюрьме.

Как написал Максим Шугалей в своем Telegram-канале, на прошлой неделе стало известно, что Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне готово выдать Мире Тэраде свидетельство на возвращение в Россию, как только американская сторона определит дату депортации нашей соотечественницы.

Консул-советник генерального консульства России в Хьюстоне Дмитрий Просвиркин в своем письме, направленном в пятницу матери Миры Светлане Рогожиной, сообщил, что в понедельник он собирается связаться с офицером миграционной службы, чтобы узнать дату освобождения россиянки. Однако реальных подвижек в деле до сих пор нет.

Просвиркин сообщил, что российская сторона еще 18 февраля подала все документы, 1 марта было подтверждено гражданство Миры Тэрады.

"Но раз так, возникает резонный вопрос - почему документы, столь необходимые нашей соотечественнице для возвращения на родину, начали готовить после того как был нарушен срок ее освобождения? Почему бы их не запросить в декабре? Напомню, что срок заключения Миры истек еще 29 января и сейчас она находится под стражей, мало того, что незаконно, так еще и в ужасных условиях", — написал глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Шугалей добавил, что тюремный счет россиянки на сегодняшний день пуст и пополнить его возможности нет. Мире не на что купить еду в тюремном магазине, а также средства личной гигиены.

"Ситуация с ее незаконным задержанием под стражей чудовищна еще и потому, что 21 марта у Миры Тэрады день рождения, который она должна была отметить с семьей, на родине. Вчера я пытался дозвониться по телефонам, указанным на сайте Генерального консульства РФ в Хьюстоне. Первый факс. А второй, по которому можно связаться с сотрудниками консульства с 14-16.30 не отвечал или срывался после третьего гудка", — сообщил Шугалей.

Получается, что россияне просто не могут дозвониться в консульство или попасть на прием в случае необходимости, добавил президент Фонда защиты национальных ценностей.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей пообещал помочь с возвращением на родину россиянки Миры Тэрада, которая содержится в американской тюрьме. По словам Шугалея, возвращение Миры Тэрады из тюрьмы в США — это вопрос бюрократии.