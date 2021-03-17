Инвалид из Иваново вместе с сыном оказались в рабстве у другой семьи

Женщину, ставшую инвалидом в результате ДТП, вместе с сыном приютила другая семья. В итоге пострадавшие оказались в рабстве.

Женщину, ставшую инвалидом в результате ДТП, вместе с сыном приютила другая семья. В итоге пострадавшие оказались в рабстве.

Полиция начала проверку по факту сообщения о рабстве семьи в пригороде Пучежа, пишет пресс-служба СК РФ по региону.

По данным следствия, мать вместе с сыном остались на грани выживания после того, как женщина оказалась в инвалидном кресле в результате ДТП. Их приютила другая семья, которая забрала у пострадавших документы и банковскую карту, на которую перечисляли пенсию по инвалидности.

Пострадавшую заверили, что над ней оформили опекунство, а ребенка заставляли выполнять хозяйственные обязанности. При этом его периодически избивали и угрожали "связями".

Молодой человек смог рассказать о происходящем знакомой, которая организовала побег. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.