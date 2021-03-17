Почти 500 коррупционных преступлений выявили в Петербурге за 2020 год

Половину коррупционных преступлений в Санкт-Петербурге составляют дела о взяточничестве.

Половину коррупционных преступлений в Санкт-Петербурге составляют дела о взяточничестве.

За прошлый год сотрудники правоохранительных органов в Петербурге выявили почти 500 коррупционных преступлений. Врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов сообщил, что 254 дела касаются взяток. Также, по его словам, средняя сумма взяток составляет 287 тысяч рублей. В 2019 году она составляла 174 тысячи рублей.

Баранов подчеркнул, что такой рост говорит о том, что правоохранители успешно справляются с борьбой с данным видом преступления. Таким образом, злоумышленникам стало тяжелее брать взятки и вымогать деньги.