Путин поднял проблему роста тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на неоправданный рост тарифов ЖКХ и призвал решить эту проблему.

Президент России Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на неоправданный рост тарифов ЖКХ и призвал решить эту проблему.

Российский лидер рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов, позицию Генпрокуратуры. Он согласился, что экономика во многом живет по своим правилам, влезать в которые опасно, но ситуация с тарифами ЖКХ настораживает.

"Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытки безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры", — сказал он, участвуя в коллегии ведомства.

Путин призвал решить эту проблему. К слову, ранее ГП уже поручала провести дополнительные проверки из-за появления экономически необоснованных тарифов.