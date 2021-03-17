Любители истории во Франции нашли "туннель смерти" времен Первой мировой войны

Туннель с телами немецких солдат времен Первой мировой войны нашли на севере Франции. Открытие сделали историки-любители Ален и Пьер Малиновские.

Туннель с телами немецких солдат времен Первой мировой войны нашли на севере Франции. Открытие сделали историки-любители Ален и Пьер Малиновские.

События Первой мировой войны напомнили о себе больше века спустя. Французские историки отец и сын Малиновские обнаружили потерянный Винтербергский туннель, где в 1917 году задохнулись 270 немецких солдат. О связи прошлого и настоящего сообщает Daily Star.

Как оказалось, любители старины искали данное фортификационное сооружение в течение 15 лет, однако только сейчас поиски, наконец, увенчались успехом. Обнаружение знаменитого "туннеля смерти" историками расценивается как самое большое открытие "Великой войны" во Франции за последние десятилетия.

Подземное сооружение было построено недалеко от города Краонн на севере Франции. Так вышло, что именно здесь окончили свои дни 270 военнослужащих из 111-го резервного пехотного полка Германии, когда наземный взрыв запер их в смертельной ловушке. Дело в том, что в мае 1917 года неподалеку от тоннеля шла битва при Эне, и над находившимися в туннеле солдатами взорвался французский снаряд. От первого взрыва сдетонировали боеприпасы в одном конце туннеля, и ядовитые продукты горения отрезали немцев от кислорода и всего остального мира.

Так попавшим в ловушку военнослужащим Германии пришлось провести шесть дней. Нетрудно догадаться, насколько невыносимой была перспектива сидеть под землей и задыхаться в течение почти недели. В связи с этим очень многие из тех, кого судьба бросила в этот злосчастный тоннель, либо покончили с собой, либо попросили товарищей убить их.

В раскопанном туннеле Ален и Пьер Малиновские обнаружили останки двух человек, канистры с противогазами и пулеметы. Историки-любители отметили, что им пришлось пойти практически на преступление, настолько не хотелось откладывать выдающегося открытия. Французы самолично подогнали механический экскаватор к месту, где предположительно располагался Винтербергский туннель, и приступили к раскопкам.

Троим из 270 немецких солдат удалось выжить в "туннеле смерти" и дождаться помощи от своих сослуживцев. Их товарищи вернулись за пленниками подземелья и вытащили их до того, как оставили свои позиции французским войскам. Впоследствии один из них — Карл Ф. — вспоминал, как люди неистово просили пить, а другой солдат просил мужчину зарядить для него пистолет.

По словам отца и сына Малиновских, найденные в тоннеле тела будут сохранены "как мумии", с "кожей, волосами и униформой". Кроме того, поисковики выразили огромную надежду, что благодаря обнаруженным человеческим останкам попавших в ловушку людей можно будет идентифицировать потомков немецких солдат.