Ветеран АТО пожаловался на ТВ на плохое отношение к себе подобным в Одессе

Депутаты Одесского горсовета не соблюдают права ветеранов АТО (так называемой Антитеррористической операции, проводимой ВСУ в Донбассе), которым по украинским законам положены бесплатные земельные участки и лечение.

Депутаты Одесского горсовета не соблюдают права ветеранов АТО (так называемой Антитеррористической операции, проводимой ВСУ в Донбассе), которым по украинским законам положены бесплатные земельные участки и лечение.

С таким заявлением в эфире телеканала «Общественное Одесса» выступил глава общественной организации «Ветеранс хаб Одесса» Александр Голопотелюк, по словам которого в Одессе зачастую нарушаются права участников боевых действий в Донбассе.

«К сожалению, сегодня существует конфликт интересов. С одной стороны, ветераны, исходя из Конституции и земельного кодекса, имеют право получить землю в любой части Украины, но решение принимает местная община, а она заинтересована эту землю не отдавать бесплатно, а отдать ее в аренду и наполнять местный бюджет», — рассказал Голопотелюк.

Зачастую местные депутаты, представляющие интересы общин, отказывают ветеранам АТО в земельных участках, создавая тем самым правовую коллизию и конфликт интересов, так как ветераны не могут реализовать свое право на землю. В этих случаях решать конфликт интересов приходится через суды, добавил гость телеэфира.

«В общинах, где «свидомые» главы и депутаты, – без проблем, потому что там депутаты благодарны ветеранам. Но некоторые общины – для них не важны судьбы ветеранов, а важно им что-то другое», — подчеркнул он.

Кроме того, Голопотелюк пожаловался, что ветераны АТО сталкиваются с пренебрежительным отношением и в одесских госпиталях, и это тоже представляет собой серьезную проблему.

В Одессе, напомнил боевик, работает два госпиталя для ветеранов, но оба они недостаточно эффективны.

«Госпиталь для ветеранов на 16 станции Большого Фонтана, когда главного врача спрашивают: «Как вы лечите ветеранов?», он отвечает: «Мы лечим их любовью». А когда спрашивают, сколько у них за год было ветеранов АТО, он отвечает, что 15 человек», — с возмущением рассказал Голопотелюк.

В заключение боевик подчеркнул, что подобное отношение не лезет ни в какие рамки, и соответствующим органам пора оценить соответствие занимаемым должностям и принимать кадровые решения.