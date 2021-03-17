13 друзей Прикамья. В Перми определились с кандидатами на пост мэра

Эксперты объяснили большое количество желающих поучаствовать в конкурсной процедуре, по итогам которой определится будущий мэр Перми.

Реальность такова, что в современной России прямые выборы даже высоких руководителей все чаще заменяют конкурсами, голосованием депутатов, заключением договоров и т.п. Завтра, 18 марта пройдет конкурсная процедура, в ходе которой определится будущий глава Перми. Как ее оценивают эксперты и сами избиратели происходящее, разбиралась «Политика Сегодня».

Событие вызвало неожиданно высокий интерес у политиков — возглавить администрацию Перми возжелали сразу 13 человек, подавших заявки на участие в конкурсе. И в этом списке – почти полный политический спектр, сложившийся на российской политической арене.

Документы на участие в конкурсе поступили от секретаря по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадия Сторожева, депутата Заксобрания края от ЛДПР Александра Григоренко, а также от представителей общественных объединений и предпринимателей. Среди претендентов на пост замечен даже сторонник несистемной оппозиции.

Отдельной фигурой, как бы над схваткой, высится фигура ныне действующего врио главы Перми Алексея Демкина. Именно он, начиная с 16 декабря, руководит городом, после того, как экс-мэра Дмитрия Самойлова призвали на службу в правительство региона. Демкин подал документы одним из последних — жест, свойственный для многих врио. Работы много, что мне ваша политика…

Итак, заявки на конкурс подали представители всех ведущих партий. Почему такой интерес? Казалось бы, должность мэра в местах, далеких от столицы — и тем не менее столь острая борьба. О том, с чем это может быть связано, мы спросили людей опытных.

Как считает политический эксперт Александр Асафов, любые соревновательные конкурсные процедуры привлекают сейчас обостренное внимание, особенно если касаются политических постов. И этот эпизод с конкурсом по определению главы Перми специальной комиссией тоже привлек широкое внимание.

«Да, здесь представлены различные партии, общественные движения, в том числе и представители несистемной оппозиции, есть даже политолог. Есть, конечно, и действующий врио — отметил собеседник. — Ведутся дискуссии: кто же сможет победить по результатам конкурса? Мне кажется, сам этот формат уже привлекает внимание своей необычностью и большим количеством заявок».

Асафов подметил такую деталь: в рамках дебатов, в которых участвовала большая часть кандидатов, после нескольких часов обсуждения вопросов, связанных с ЖКХ, проблемами бродячих собак и другими насущными городскими темами, почти все участники разных политических партий и общественных сил пришли к одному выводу.

«Все они сошлись на том, что необходимо возвращать прямые, “обыкновенные”, классические выборы мэра. Что такая конкурсная процедура не обеспечивает выборы идеального главы города, персона которого, видимо, не до конца соответствует мнению людей, избирателей. Которое, очевидно, может отличаться от мнения этой комиссии и самих депутатов», — считает эксперт.

Тем не менее, эпизод, как он считает, резонансный. И, учитывая, что в последнее время к любым историям, особенно касательно политических процессов, приковано особое внимание, это и обсуждается широко. Мы слышим много заявлений самих участников, обсуждение в соцсетях контекста процедуры, в том числе и некоторое недоумение по поводу стоимости билетов для посещения дебатов.

Вопрос — почему столь острая борьба за власть развернулась в провинции? – политический консультант Вадим Березиков аргументированно парировал:

«Прежде всего, я бы не стал говорить о провинциальности, Пермь – это достаточно крупный город на карте страны. А во-вторых, я бы избежал и самого термина “борьба”, и это очень важно. Потому что никакой борьбы за пост мэра на самом деле этот конкурс не предполагает, хотя на него и заявилось уже почти полтора десятка кандидатов».

По его мнению, единственный повод, почему все эти люди участвуют в конкурсе, состоит в том, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму РФ. И они используют этот процесс исключительно для собственной подсветки. Причем, чаще всего в регионах конкурсы на сити-менеджеров, руководителей горадминистраций проводятся с неким количеством «техников», чтобы сделать событие легитимным.

«Да, действительно, здесь представлены ведущие политические силы и даже несистемная оппозиция. Но цель у них именно в том, чтобы заявить о себе. Для некоторых — прокричать», — подметил эксперт.

При этом он полагает, что процесс пройдет в два этапа. На первом — отсеят большую часть кандидатов. Каждый из них, по идее, должен представить программу развития Перми. И вероятнее всего, на первом этапе отсеятся те, кто зашел на конкурс исключительно ради хайпа и у которых нет даже своей программы.

«На втором этапе окажутся два-три кандидата, из которых будущего мэра уже будут выбирать депутаты Думы. И, я думаю, что среди этих финалистов и будет человек, которого большинством голосов поддержат депутаты», — полагает Вадим Березиков.

При этом намеки на то, что это уже во многом заранее предрешенный вопрос, он считает уместными. Во многих муниципалитетах, в крупных городах, где выбирают сити-менеджера или мэра, этот вопрос, по его мнению, действительно, уже предопределен. И это прекрасно понимают все участники процесса. Именно поэтому они и используют его для своих целей. Кто-то — чтобы поднять свой политический вес, другие — включить в свое резюме строчку об участии в конкурсе на должность мэра.

Мы также попросили собеседника дать прогноз по исходу конкурса: у кого преимущество уже на старте? Эксперт предрек:

«Традиционно это человек, который уже занимает должность главы в качестве врио. Потенциального победителя этого конкурса надо искать как раз тех кандидатур, за которыми – пусть незримо – стоят региональные власти. Очевидно, что преимущество получит тот, кого поддержит губернатор Дмитрий Махонин».

А вот репетицией грядущих думских выборов на пермском уровне эксперт завтрашний конкурс не считает. Это даже не репетиция, а составная часть этих выборов. Полноценная часть сентябрьской электоральной истории, происходящая в логике ее участников.