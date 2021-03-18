«Из жизни шишек»: Нарусову требуют уволить из Совфеда за оскорбление россиянина

ПФР отозвал иски к матери Ксении Собчак за незаконно полученную сенаторскую пенсию.

Сенатор Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак и некогда «первая леди» Петербурга не будет судиться с Пенсионным фондом России за незаконно полученную сенаторскую пенсию. Об этом журналистам рассказала сама Нарусова.

Как сообщал 17 марта телеграм-канал Mash, ПФР «передумал» взимать с Нарусовой деньги через суд. Отмечается, что представители фонда по неизвестной причине отозвали иски к сенатору. Предположительно, стороны смогли договориться. По словам парламентария, она просто вернула деньги в досудебном порядке, а не пользовалась служебным положением.

«Передумал [ПФР взыскивать 730 тысяч, — прим.ред.], потому что я эту сумму заплатила. Мы не договаривались, а я заплатила все, поэтому, естественно, нет смысла все остальное делать», — пояснила Нарусова в комментарии Ridus.

Ранее выяснилось, что Нарусова не поставила в известность Пенсионный фонд, когда вернулась в Совет Федерации после непродолжительной четырехлетней пенсии, длившейся с 2012 по 2016 год. Уже действующему сенатору на карту продолжали приходить пенсионные начисления — за 21 месяц набралось 730 тысяч рублей.

Впрочем, «пенсионный вопрос» — не единственная ситуация, в которой сенатор от республики Тыва предстала перед общественностью в невыгодном свете. В начале марта Нарусова с трибуны Совфеда сделала заявление, оскорбившее тысячи россиян. Но заносчивость слуги народа так и не стала поводом для внутреннего разбирательства в верхней палате парламента.

«Люди бомжового вида»

3 марта в СМИ распространилась информация, что во время заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Нарусова якобы предложила ввести закон о «недопустимости одиночных пикетов». На самом деле, все было совсем не так.

«Мы ведь, по-моему, приняли закон о недопустимости одиночных пикетов? Есть у нас такой? Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ни в какие рамки не укладываются, ну неприятно это. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Это неприятно», — сказала Нарусова, обращаясь к сенатору Андрею Клишасу.

Одиночные пикеты в России проводить можно, заверил Клишас и в шутку предложил Нарусовой написать такой закон. Та ответила отрицательно — «Нет уж!».

Тем не менее слова чиновницы о людях «бомжового вида» и ее последующее уточнение в интервью «Подъему» о том, что речь шла о «каком-то придурке с плакатом, что Михаила Горбачева надо привлечь к суду», не на шутку возмутили, как минимум, более 4 тысяч россиян.

3 марта на сайте для продвижения гражданских инициатив Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку сенатора Нарусову. Причиной указываются ее высказывания, порочащие честь и достоинство гражданина России, вышедшего на одиночный пикет, а также «правовая безграмотность сенатора, наносящая ущерб статусу Совета Федерации».

Автор петиции подчеркивает, что Нарусова представляет в верхней палате парламента «один из самых депрессивных регионов» РФ, но при этом ее попытки исправить эту ситуацию, как минимум, незаметны или же просто отсутствуют.

«Регион с высочайшим уровнем преступности, с колоссальным оттоком населения, массой неразрешимых этнических, социальных и экологических проблем. Хотелось бы спросить у Людмилы Борисовны, что именно она сделала за долгие годы работы в Совете Федерации, чтобы вывести этот регион России из аутсайдеров и сделала ли вообще?», — отмечается в петиции.

Неуважительные высказывания сенатора подписанты требуют рассмотреть на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. К вечеру 17 марта петицию подписали 4 330 человек, цель — 5000.

Из жизни шишек

В оторванности от интересов простых людей и злоупотреблениях своим статусом Нарусову обвиняли еще до политической карьеры, в бытность супругой первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака. В декабре 1991 года тележурналист Александр Невзоров в выпуске передачи «600 секунд» показал «даму в тюрбане», улетающую в Вену рейсом для учеников российских музыкальных школ.

Дамой оказалась Людмила Борисовна: вместе с ней в Австрию летела маленькая Ксения. По идее, ни одной, ни второй там не должно было быть.

«Решив, что самолет долго ждать не может, она с неподражаемым выражением счастья, вероятно, от предвкушения встречи с Веной, поднялась по трапу и заняла свое место. Или место одного из педагогов музыкальных школ, которые делают все, чтобы эти дети и в Вене, и в Гамбурге, — да где угодно!, — не выглядели обученными на медные деньги», — справедливо заметил Невзоров 30 лет назад.

Увы, век программы «600 секунд» оказался недолгим. Но пристального внимания к деятельности госпожи Нарусовой журналисты по сей день не растеряли.