Президент США Дональд Трамп предъявил украинскому коллеге ультиматум для осуществления личного контакта. К такому выводу пришли киевские политологи.

Президент США Дональд Трамп предъявил украинскому коллеге ультиматум для осуществления личного контакта. К такому выводу пришли киевские политологи.

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сказано, что Зеленский должен выполнить несколько условий для личного контакта с Байденом. В материале сказано, что украинский лидер обязан доказать приверженность борьбе с коррупцией, настаивать на судебной реформе и восстановить независимость Нацбанка.

Киевские эксперты полагают, что подобные статьи не пишутся ведущими американскими СМИ по своей инициативе. Публикация является прямым ультиматум Вашингтона Зеленскому. Украинскому лидеру придется сильно постараться, чтобы стать партнером США, передает Федеральное агентство новостей.