Локдаун объявили в Польше из-за коронавируса

Территория Польши переходит в режим локдауна из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Территория Польши переходит в режим локдауна из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в четырех воеводствах страны, среди которых Любуское, Поморское, Мазовецкое и Варминьско-Мазурское. Там жесткие ограничения были введены в разное время.

Пространства для принятия мер на региональном уровне уже не осталось. Поэтому единственным выходом стал локдаун на территории всей страны, отметил Недзельский. Всего с начала пандемии в Польше выявили 1 956 974 новых случая коронавируса, 1 593 165 человек выздоровели, 48 032 пациента скончались.