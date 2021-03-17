Крымский суд вынес приговор насильнику и убийце 6-летней девочки

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 25 годам заключения за изнасилование и убийство шестилетней дочери приятеля.

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 25 годам заключения за изнасилование и убийство шестилетней дочери приятеля.

Суд учел требования обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении преступлений. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Мужчина признан виновным по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Приговор скоро вступит в законную силу.

Шестилетняя девочка пропала весной прошлого года после поездки с отцом и его приятелями на рыбалку. Тело ребенка спустя сутки обнаружили водолазы на дне Северо-Крымского канала. Следствие выяснило, что выпивший отец уснул, а дочка отправилась домой с его знакомым. По пути мужчина изнасиловал ребенка и столкнул в воду во избежание огласки преступления.

Ранее суд приговорил к исправительным работам отца девочки за оставление ее без присмотра. Также возбуждено уголовное дело о халатности представителей органов опеки: семья, несмотря на частое употребление спиртного, не состояла на учете.