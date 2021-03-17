Дело возбудили после обнаружения четырех детских трупов в сгоревшей квартире в Лесосибирске

Спасатели в ходе тушения квартиры в Лесосибирске обнаружили тела четырех детей. По факту причинения смерти по неосторожности сотрудники СК возбудили уголовное дело.

Спасатели в ходе тушения квартиры в Лесосибирске обнаружили тела четырех детей. По факту причинения смерти по неосторожности сотрудники СК возбудили уголовное дело.

Ранним утром на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании квартиры в деревянном доме. В результате пожара погибли четверо детей: самому старшему было 17 лет, младшему — два года. С места происшествия госпитализировали 12-летнего мальчика и бабушку.

По предварительным данным, пожар на площади в 60 кв. метров мог произойти в результате замыкания в электропроводке. Сотрудники МЧС установили, что в помещении не были установлены пожарные извещатели, хотя многодетная мать получала их бесплатно в рамках соцпрограммы.

В ходе расследования дела будет проведен комплекс экспертиз, в том числе и касательно причины смерти несовершеннолетних.