Правоохранители задержали в Москве депутата Мосгордумы Митрохина

Неподалеку от здания Совфеда полицией был задержан депутат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Неподалеку от здания Совфеда полицией был задержан депутат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали в центре столицы.

По его словам, правоохранители задержали его, когда он был у здания Совета Федерации РФ и наблюдал за одиночным пикетом. Кроме того, он давал интервью журналистам. Депутат рассказал, что сейчас находится в ОВД по Тверскому району. Митрохин сообщил, что его обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.