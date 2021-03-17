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18:14   17 Марта 2021
Происшествия

Правоохранители задержали в Москве депутата Мосгордумы Митрохина

Правоохранители задержали в Москве депутата Мосгордумы Митрохина

Неподалеку от здания Совфеда полицией был задержан депутат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали в центре столицы.

По его словам, правоохранители задержали его, когда он был у здания Совета Федерации РФ и наблюдал за одиночным пикетом. Кроме того, он давал интервью журналистам. Депутат рассказал, что сейчас находится в ОВД по Тверскому району. Митрохин сообщил, что его обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.

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#москва #задержание #митрохин

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