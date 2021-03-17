СК выясняет обстоятельства гибели семьи от отравления газом в Тульской области

Правоохранители запросили у газовой компании документацию для проведения экспертизы в связи со смертельным отравлением семьи из трех человек.

Правоохранители запросили у газовой компании документацию для проведения экспертизы в связи со смертельным отравлением семьи из трех человек.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире дома на улице Советской города Болохово Киреевского района тела трех человек со следами отравления угарным газом. По факту случившегося СК России по Тульской области было возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Кроме того, они запросили необходимую документацию от газовой службы. Для установления объективной картины произошедшего будет назначена экспертиза по исследованию работоспособности газового оборудования.