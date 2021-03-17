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18:00   17 Марта 2021
Происшествия

Жительница Волгограда ударила электрошокером сотрудника магазина, чтобы украсть iPhone

Жительница Волгограда ударила электрошокером сотрудника магазина, чтобы украсть iPhone

Женщина зашла в салон связи и притворилась, что хочет купить телефон. В какой-то момент сотрудник отвернулся и получил удар током. Случай попал на камеру видеонаблюдения в салоне.

Молодой человек смог устоять и обезвредил горе-воровку, тем самым предотвратив кражу дорогостоящего смартфона. Наряд полиции, который прибыл на место происшествия, задержал злоумышленницу. Ей оказалась безработная жительница Иловлинского района Волгоградской области. Правоохранителями изъята запись с камеры наблюдения.

На допросе женщина призналась, что хотела украсть смартфон за 53 тыс. рублей, чтобы продать его и расплатиться с долгами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#кража #электрошокер #салон связи

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