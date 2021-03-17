Депутат Госдумы от Севастополя Белик рассказал, как изменился Крым за семь лет

По словам политика, несмотря на попытки Запада «воспитать» полуостров блокадами, регион динамично развивается.

Крымский полуостров и Севастополь динамично развиваются, несмотря на всяческие попытки Запада этому помешать путем создания водных или транспортных блокад. Об этом на пресс-конференции «Перспективы Крыма — три задачи, которые нужно решить», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Эксперт напомнил, что не так давно в регион с официальным визитом приезжала китайская делегация. Впрочем, пока что интерес к полуострову в большей степени проявляют российские инвесторы.

«Приезжала официально китайская делегация. Это позитивный момент. Но сказать честно, что много иностранных инвесторов, я не могу. Тем не менее, в Севастополе действует свободная экономическая зона, есть федеральный закон, который это закрепляет. Достаточное количество российских инвесторов вкладывает деньги в инфраструктуру, Крым развивается. Темпы, которые я видел за последние семь лет, — Крым и Севастополь развиваются динамично. Уже многое сделано — Крымский мост, трасса "Таврида"», — поделился Белик.

Кроме того, депутат подчеркнул, что за семилетний период нахождения в составе РФ полуостров смог полностью обеспечить себя энергетической безопасностью: были построены газовые электростанции. Это позволяет региону ни от кого не зависеть, констатировал гость онлайн-эфира.

«В первые годы нас пытались воспитывать, делали блокады — транспортные, энергетические, сейчас водные. Но мы понимаем, что все проблемы переживем. Странные позиции высказывают соседние государства. Говорят, что в Крыму живут их соотечественники, но пытаются нам испортить жизнь. Думаю, что все все понимают: Крым никогда не вернется обратно. Мы понимаем, что сделали правильный выбор», — не сомневается Белик.

Что касается уровня жизни севастопольцев, то Белик обратил внимание, что за последние годы зарплаты населения и, в частности, военные пенсии сильно выросли. Впрочем, некоторые проблемы все еще остаются нерешенными, например, высокие цены на товары.

«Не хочу сказать, что нет проблем совсем, есть социальные трудности. Цены у нас не ниже, чем в Москве. Но если сравнить, что было и что стало, то это серьезный контраст, много позитивных изменений, это не может не радовать. Первоочередная задача — улучшение уровня и качества жизни», — заявил депутат ГД от Севастополя.

Причина высоких цен состоит в местоположении самого города: Севастополь расположен в конце железнодорожных путей. Так, властям приходится обходиться местным ритейлом.

«Это тупиковый город. Большой пучок, куда поставки продуктов затруднены. Это связано с санкциями, и далеко не все компании готовы туда поставлять товары. Нужно обходиться местным ритейлом. Это влияет на цены. Такие нюансы есть, но мы полны энтузиазма», — заверил участник пресс-конференции.

Белик добавил, что Крым известен, в первую очередь, туризмом. Помимо большого количества центров и туристических баз, где можно отдохнуть вместе с детьми, полуостров богат на исторические памятники.