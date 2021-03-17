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18:12   17 Марта 2021
Россия

Сыгравшая Анфису в советской экранизации «Угрюм-реки» Чурсина оценила новую версию

Сыгравшая Анфису в советской экранизации «Угрюм-реки» Чурсина оценила новую версию

Первый канал продолжает показ новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», состоящей из 16 серий.

Впервые книгу экранизировал режиссер Ярополк Лапшин в 1968 году. Одну из главных ролей в той версии — Анфису Петровну — сыграла Людмила Чурсина. Народная артистка СССР оценила сериал Первого канала.

«Одним глазом [смотрю]. Второй пока не открываю», — сказала Чурсина в комментарии «Экспресс-газете».

Роль Анфисы Петровны в новой многосерийной драме играет Юлия Пересильд. Она считает, что после просмотра сериала, зрители захотят прочитать книгу.

По данным Первого канала, первые серии фильма посмотрели более 24 млн зрителей, что стало рекордным показателем среди многосерийных фильмов.

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#россия #чурсина #«Угрюм-река»

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