Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:47   17 Марта 2021
Происшествия

Член исполкома Олимпийского комитета России Власенко взят под стражу

Член исполкома Олимпийского комитета России Власенко взят под стражу

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следователя и арестовал члена ОКР Алексея Власенко. Мера пресечения в отношении спортивного функционера будет действовать до 16 мая.

Власенко, который к тому же возглавляет три федерации водного спорта, проходит фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на десять лет, сообщал ФАН.

Правоохранители в столице добились ареста руководителя Фонда содействия безопасности. Злоумышленник намеревался провернуть аферу в отношении коммерсанта, чтобы заполучить 24 миллиона рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арест #мошенничество #Власенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров