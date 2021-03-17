Член исполкома Олимпийского комитета России Власенко взят под стражу

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следователя и арестовал члена ОКР Алексея Власенко. Мера пресечения в отношении спортивного функционера будет действовать до 16 мая.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следователя и арестовал члена ОКР Алексея Власенко. Мера пресечения в отношении спортивного функционера будет действовать до 16 мая.

Власенко, который к тому же возглавляет три федерации водного спорта, проходит фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на десять лет, сообщал ФАН.

Правоохранители в столице добились ареста руководителя Фонда содействия безопасности. Злоумышленник намеревался провернуть аферу в отношении коммерсанта, чтобы заполучить 24 миллиона рублей.