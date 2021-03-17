ВОЗ сочла эффективность препарата AstraZeneca выше рисков, отмеченных рядом стран

Всемирная организация здравоохранения объявила, что польза от вакцины AstraZeneca превышает возможные побочные риски от ее использования.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что польза от вакцины AstraZeneca превышает возможные побочные риски от ее использования.

ВОЗ признала эффективность препарата, созданного британо-шведской фармацевтической компанией, и рекомендовала правительствам стран продолжить вакцинацию населения. Ранее около двадцати государств заявили о приостановке применения препарата на своей территории до завершения расследования о возможной связи между вакциной и побочными явлениями, которые отмечались у людей после вакцинации AstraZeneca.

Самая актуальная информация по статистике коронавируса в России опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.