Партия Роста определила кандидатов в Госдуму от Приморья

Осенью 2021 года в Госдуму попробуют пройти глава приморского отделения партии Кирилл Батанов, квнщик Сергей Матлин и бизнесмен Евгений Шкарупа.

Приморское отделение Партии Роста не планирует в 2021 году бороться за места в Законодательном собрании региона, а сконцентрирует все силы на выборах в Госдуму. Об этом на партийной пресс-конференции во Владивостоке заявил руководитель регионального отделения Кирилл Батанов.

По словам Батанова, Партия Роста уже определилась с кандидатами на грядущую избирательную кампанию. В частности, попробовать силы на выборах планирует и сам Батанов, который ратует за сохранение общественных территорий, чистоту проведения выборов и выступает против точечной застройки.

«По 62 одномандатному округу мы предложили кандидатуру общественника Сергея Матлина, по 63 округу я планирую пойти сам, а по 64-ому пойдет бизнесмен Евгений Шкарупа», — заявил руководитель Партии Роста в Приморье.

Сергей Матлин возглавляет одно из отделений партии во Владивостоке. В 2016-2017 годах он руководил приморским департаментом культуры. Кроме того, Матлин считается одним из основателей движения КВН в городе.

Член политсовета приморского отделения партии Евгений Шкарупа руководит компаниями «Финансовый навигатор» и «Бизнес-школа рост». Бизнесмен занимает пост зампредседателя объединения «Опоры России» в Приморье. Его зона ответственности — север Приморского края.

Сам Батанов будет избираться в 63 округе, включающим в себя часть столицы Приморского края, город Артем и центральную часть региона.

Партия Роста допущена к участию на будущих выборах без сбора подписей. После того, как кандидатов одобрят члены Федерального политического совета, претенденты смогут подавать документы на участие в кампании без дополнительных процедур.