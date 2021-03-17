Экономист рассказал о водных перспективах Донбасса

Водная блокада со стороны Украины нанесла удар по одной из самых важных отраслей полуострова.

В беседе с информационным изданием «Украина.ру» экономист Александр Дудчак сообщил, что уже в этом году Крымский полуостров окончательно избавится от всех последствий водной блокады со стороны Киева. По словам эксперта, властям Украины удалось нанести удар по сельскому хозяйству региона, однако уже скоро проблема будет решена.

«Проблема решается, мы это видим, и будет решена в конце концов. Надо к этому относиться как к последствиям госпереворота на Украине и гражданской войны. Но я думаю, что в этом году уже будут последствия от этих действий Украины сведены к нулю. Так что, я думаю, ни о какой катастрофе говорить не придется», — заявил Дудчак.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в последнее время они сильно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику.