Труп младенца нашли в наполненной водой ванне в Омске

Омские правоохранители начали расследование гибели восьмимесячного мальчика, труп которого обнаружили в одной из местных квартир.

Омские правоохранители начали расследование гибели восьмимесячного мальчика, труп которого обнаружили в одной из местных квартир.

Трагедия произошла в Кировском округе: отец младенца пришел домой и застал свою супругу в неадекватном состоянии. Вскоре он нашел в ванной тело сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По предварительным данным, к гибели мальчика может быть причастна его мать. Женщина скончалась в местной больнице на следующий день после трагедии с младенцем.