Власти США установили табу на автоматы Калашникова

США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещается торговля оружием.

Вашингтон внес Россию в список стран, в которые США запрещено экспортировать оружие, а также вести обмен оборонными услугами, заявили в Госдепартаменте. Постановление начнет действовать с 18 марта, сообщается на сайте ведомства. Исключением станет торговля техникой в рамках российско-американского сотрудничества в космосе.

«Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных вооружений и оборонных услуг, предназначенных для России», отмечается в сообщении.

Такие же ограничения накладываются на Центрально-африканскую республику, Демократическую республику Конго, Кипр, Эритрею, Афганистан, Ирак, Ливию, Ливан, Южный Судан, Сомали и Зимбабве.

Принципиально поменять ситуацию такой шаг не сможет. В последние годы импорт и экспорт вооружения между Россией и США стремился к нулю, поскольку возможности для торговли в этой сфере постепенно закрывались, отмечает военный эксперт Борис Рожин. Всему виной — американские санкции, введенные в 2014 году и расширяющиеся с каждым годом.

«Раньше США закупали для нужд Афганистана российские вертолеты Ми-17. Ми-8 покупались для нужд Ирака. Это было во времена правления Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, а при Дональде Трампе эти отношения постепенно сошли на нет. У США был интерес закупать российскую технику не только для марионеточных армий, но и для использования в учениях ради отработки действий против этого вида вооружений», — рассказал Рожин в комментарии «Политике Сегодня».

Кроме того, производство автоматов Калашникова в США рискует столкнуться со сложностями, полагает эксперт. Не секрет, что после частичного санкционного запрета на закупку российского вооружения в Америке с 2016 года начали собирать копии знаменитых отечественных автоматов.

Еще в декабре 2015 года фирма Kalashnikov USA LLC подала заявку на регистрацию в стране товарного знака Kalashnikov. К российскому концерну она отношения не имеет, а учредитель фирмы RWC Group — эксклюзивный американский дистрибьютор продукции группы компании «Калашников», намеревавшийся закупать стрелковое оружие в России и продавать в США. Уже тогда российско-американскому сотрудничеству чинили препятствия.

«На сегодняшний день по причине введенных санкций компания [RWC, — прим.ред.] не имеет права продолжать сотрудничество, и даже вступать в контакт с представителями [российского, — прим.ред.] концерна. Данные меры вызывают только сожаление и оказывают влияние в первую очередь на американских потребителей. Как известно, спрос на российское стрелковое оружие в США в три раза превышал объем поставок», — заявляли представители концерна в комментарии «Известиям».

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