Жертва и зачинщик резни возле суда в Уфе были оппонентами по арбитражному процессу

Разбирательство в Арбитражном суде Уфы закончилось трагически. Один человек убит, за жизнь второго борются медики.

Разбирательство в Арбитражном суде Уфы закончилось трагически. Один человек убит, за жизнь второго борются медики.

По данным СУ СКР Башкирии, 49-летний горожанин и потерпевший были участниками одного судебного процесса, но находились по разные стороны. На улице возле здания госучреждения между ними произошел конфликт. Фигурант повалил юриста, выхватил нож и несколько раз ударил его. Раненый скончался почти сразу от полученных травм.

После расправы подозреваемый решил уйти из жизни. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначено проведение экспертиз.