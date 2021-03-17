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17:23   17 Марта 2021
Происшествия

Жертва и зачинщик резни возле суда в Уфе были оппонентами по арбитражному процессу

Жертва и зачинщик резни возле суда в Уфе были оппонентами по арбитражному процессу

Разбирательство в Арбитражном суде Уфы закончилось трагически. Один человек убит, за жизнь второго борются медики.

По данным СУ СКР Башкирии, 49-летний горожанин и потерпевший были участниками одного судебного процесса, но находились по разные стороны. На улице возле здания госучреждения между ними произошел конфликт. Фигурант повалил юриста, выхватил нож и несколько раз ударил его. Раненый скончался почти сразу от полученных травм.

После расправы подозреваемый решил уйти из жизни. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначено проведение экспертиз.

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#суд #убийство #уфа #нож

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