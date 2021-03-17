17:23 17 Марта 2021Происшествия
Жертва и зачинщик резни возле суда в Уфе были оппонентами по арбитражному процессу
Разбирательство в Арбитражном суде Уфы закончилось трагически. Один человек убит, за жизнь второго борются медики.
Разбирательство в Арбитражном суде Уфы закончилось трагически. Один человек убит, за жизнь второго борются медики.
По данным СУ СКР Башкирии, 49-летний горожанин и потерпевший были участниками одного судебного процесса, но находились по разные стороны. На улице возле здания госучреждения между ними произошел конфликт. Фигурант повалил юриста, выхватил нож и несколько раз ударил его. Раненый скончался почти сразу от полученных травм.
После расправы подозреваемый решил уйти из жизни. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначено проведение экспертиз.