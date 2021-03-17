Обнаженный мужчина бегал у метро "Приморская" и просил о помощи

Петербуржцы стали свидетелями неадекватных действий человека, который бегал у метрополитена на Васильевском острове без одежды.

Петербуржцы стали свидетелями неадекватных действий человека, который бегал у метрополитена на Васильевском острове без одежды.

Свидетели события сняли происходящее на камеру и выложили запись в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Виновник инцидента хлопал в ладоши, пытался зайти в аптеку и кричал проходящим мимо людям.

"Чуваки, пожалуйста, помогите кто-нибудь мне", — говорил он.

В какой-то момент мужчина сбил девушку, а после упал на колени и стал биться о землю, чередуя просьбы с нецензурными выражениями. Вскоре на место события прибыли медики, которые увезли пациента в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, дебошир мог отравиться психотропными веществами. Его личность пока неизвестна.