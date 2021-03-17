Комиссар ЕК выступил за производство "Спутника V" в ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал российский "Спутник V" хорошей вакциной. Он считает, что нужно наладить ее производство в Евросоюзе.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал российский "Спутник V" хорошей вакциной. Он считает, что нужно наладить ее производство в Евросоюзе.

Разработкой препарата занимались хорошие ученые. Вакцина, безусловно, входит в число кандидатов на применение в ЕС. Бретон сказал об этом на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе.

"Это, безусловно, хорошая вакцина, русские — довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться", — заметил еврокомиссар.

Также он добавил, что России потребуется помощь в развертывании производства "Спутника V" на территории Европейского союза. Препарат является первой в мире вакциной, получившей государственную регистрацию. Его разработкой занимались специалисты Центра им. Гамалеи.