Владимир Зеленский рискует лишиться покровительства Белого дома.

Эксперты деловой газеты «Взгляд» обеспокоились меняющейся политикой США по отношению к Украине. Издание пишет, что американская газета The Washington Post (WP) допустила сценарий вывода войск Пентагона из Прибалтики. Вашингтону же, по мнению экспертов WP, стоит задуматься о том, чтобы «бросить» Киев и оставить его России.

Соединенные Штаты долгое время поддерживали Украину в финансовой и военной сфере, однако за последнее время «ястребы» поняли: президент Владимир Зеленский не может ничего предложить взамен. «Политика Сегодня» уже писала о том, почему глава Белого дома Джозеф Байден избегает телефонного разговора со «слугой народа».

«Поддержка со стороны Вашингтона для украинских политиков, включая главу государства, своего рода охранная грамота. Не будет оной – разорвут и растопчут. И эта модель, сколь бы экзотической, странной и ущербной она ни казалась, весьма устойчива, поскольку одобряется в обществе. <...> Об этом редко пишут в украинских СМИ, но легко признают в частных разговорах. Украинцы знают, что все их политики – дрянь, причем дрянь безрукая и на созидание не способная», — пишут авторы газеты «Взгляд».

В сложившимся пассивном конфликте между Джо Байденом и Владимиром Зеленским у последнего мало шансов на победу. Оплачивать многочисленные долги украинскому лидеру тоже нечем. Теперь «слуга народа» оказался лицом к лицу со смертоносной перспективой потерять опеку Вашингтона, делают вывод эксперты. В таком состоянии неопытные политики, коим является господин Зеленский, способны на опасные глупости.