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17:00   17 Марта 2021
Политика

Госдеп США сообщил о внесении России в список стран с запретом на торговлю оружием

Госдеп США сообщил о внесении России в список стран с запретом на торговлю оружием

Соединенные Штаты внесли Российскую Федерацию в список стран, с которыми полностью запрещены экспорт и импорт оружия.

Данное решение вступит в силу с 18 марта.

"Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт продукции и услуг оборонного назначения в Россию", — отмечается в документе.

Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в космической сфере, в области коммерческих космических запусков до первого сентября.

Согласно документу, Россия оказалась в одном списке с Центрально-африканской республикой, Афганистаном, Демократической республикой Конго, Кипром, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Зимбабве и Южным Суданом.

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#россия #сша #оружие

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