17:00 17 Марта 2021Политика
Госдеп США сообщил о внесении России в список стран с запретом на торговлю оружием
Соединенные Штаты внесли Российскую Федерацию в список стран, с которыми полностью запрещены экспорт и импорт оружия.
Соединенные Штаты внесли Российскую Федерацию в список стран, с которыми полностью запрещены экспорт и импорт оружия.
Данное решение вступит в силу с 18 марта.
"Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт продукции и услуг оборонного назначения в Россию", — отмечается в документе.
Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в космической сфере, в области коммерческих космических запусков до первого сентября.
Согласно документу, Россия оказалась в одном списке с Центрально-африканской республикой, Афганистаном, Демократической республикой Конго, Кипром, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Зимбабве и Южным Суданом.