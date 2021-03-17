Полицейские в Петербурге устанавливают личность автомобилиста, который сбил ребенка. Инцидент произошел на пересечении Измайловского проспекта и набережной Фонтанки.

Полицейские в Петербурге устанавливают личность автомобилиста, который сбил ребенка. Инцидент произошел на пересечении Измайловского проспекта и набережной Фонтанки.

Один из свидетелей заснял стоявшую возле пешеходного перехода черный седан Toyota Camry. Мужчина поднял на руки пострадавшую девочку, погрузил в салон и увез. По мнению пользователей соцсети, водитель повез ее в больницу.

Сам факт розыска свидетельствует о том, что автомобилист не стал сообщать в ГИБДД об аварии с участием ребенка. К тому же, он покинул место ДТП.