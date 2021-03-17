Мясников прокомментировал запрет на использование вакцины AstraZeneca на Западе

Многие западные политики запрещают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за мнения общественности и журналистов, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Многие западные политики запрещают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за мнения общественности и журналистов, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Случаи тромбоза зафиксировали у нескольких человек после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Любая вакцина от того или иного заболевания может вызывать побочные эффекты, однако такое происходит лишь в редких случаях, обратил внимание Мясников.

Врачи пока не подтвердили прямую связь между прививкой препаратом AstraZeneca и образованием тромбов, однако некоторые политики запрещают использование этой вакцины. По мнению Мясникова, руководство стран поступает так из-за страха перед общественностью, которая ошибочно считает препарат опасным.