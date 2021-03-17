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16:50   17 Марта 2021
Общество

Мясников прокомментировал запрет на использование вакцины AstraZeneca на Западе

Мясников прокомментировал запрет на использование вакцины AstraZeneca на Западе

Многие западные политики запрещают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за мнения общественности и журналистов, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Случаи тромбоза зафиксировали у нескольких человек после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Любая вакцина от того или иного заболевания может вызывать побочные эффекты, однако такое происходит лишь в редких случаях, обратил внимание Мясников.

Врачи пока не подтвердили прямую связь между прививкой препаратом AstraZeneca и образованием тромбов, однако некоторые политики запрещают использование этой вакцины. По мнению Мясникова, руководство стран поступает так из-за страха перед общественностью, которая ошибочно считает препарат опасным.

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#вакцина #мясников #коронавирус #astrazeneka

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