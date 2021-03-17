Факт высадки американцев на Луну в 1969 году в очередной раз подвергли сомнению

Информацию о высадке американцев на Луну в 1969 году невольно опровергает Илон Маск со своим проектом SpaceX, целью которого является полет на Луну.

Информацию о высадке американцев на Луну в 1969 году невольно опровергает Илон Маск со своим проектом SpaceX, целью которого является полет на Луну.

Компания SpaceX в течение нескольких месяцев пытается сымитировать посадку модуля на лунную поверхность в идеальных условиях, пока что эксперименты не увенчались успехом. Тогда как в 1969 году, по утверждению США, сверхтяжелая ракета "Аполлон" смогла высадить модуль с астронавтами на поверхность спутника Земли, потом он взлетел и вернулся на корабль. Такую процедуру якобы проделали шесть раз. И все это с технологиями 1969 года, без современной навигации.

У специалистов возникает резонный вопрос, что мешает повторить это и зачем Маск "изобретает велосипед", если есть проверенные технологии. Почему Маск и его SpaceX не могут повторить то, что удалось ученым NASA прошлого века?

Самым непонятным для исследователей этого вопроса остается тот факт, что американцы, которые празднуют любую мелочь, не воздают почестей дате "прилунения" соотечественников. При этом полет в космос Юрия Гагарина празднует весь мир.