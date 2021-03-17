Ставшая инвалидом по вине экс-депутата жительница Нижегородской области год ждет суда

Пострадавшая в тяжелой аварии нижегородка уже год пытается засудить виновника. Бывший депутат устроил ДТП, после которого девушка стала инвалидом.

Пострадавшая в тяжелой аварии нижегородка уже год пытается засудить виновника. Бывший депутат устроил ДТП, после которого девушка стала инвалидом.

Установлено, что автомобилист 27 раз был лишен права управления транспортным средством. Тем не менее,это не помешало ему сесть за руль внедорожника Mercedes и гнать на запредельной скорости. Девушка попыталась уйти от столкновения, но удар все равно был очень сильным, сообщало РЕН ТВ.

У нижегородки оказались зажаты ноги. Медикам пришлось провести сложные операции и вставлять штифты — кости оказались раздроблены в результате удара. Примечательно, что после аварии водитель люксового авто смог избраться депутатом от ЛДПР.

Уже год длятся процессуальные действия, а дело в отношении водителя никак не движется к суду. Ставшая инвалидом девушка опасается, что нарушитель сможет избежать правосудия.