Сенатор Цеков: день присоединения Крыма станет общероссийским праздником

По словам члена Совфеда, всем жителям страны нужно отмечать воссоединение полуострова с Россией.

16 марта 2014 года, на территории Крымского полуострова состоялся референдум, по итогам которого регион был воссоединен с Россией. Больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав РФ. Спустя два дня Крым и Севастополь официально стали частью страны.

С тех пор на территории Крымского полуострова 18 марта считается красным днем календаря. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» представитель Крыма, сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Цеков оценил идею сделать праздник присоединения Крыма общероссийским.

«Я уверен, что эта дата станет праздничной и памятной датой во всей России. Это непременно произойдет. У нас праздничные мероприятия проходят именно 18 марта, поскольку это день подписания договора между Россией, Крымом и Севастополем о вхождении региона в состав страны и образовании двух субъектов РФ», — заявил политик.

До 2014 года инфраструктура Крыма и Севастополя только разрушалась, посетовал Цеков, однако после воссоединения с Россией регион начал быстро развиваться. Об этом уже рассказывала сенатор Совфеда, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева.