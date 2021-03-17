Депутат Госдумы Волков раскритиковал кадровую политику губернатора Забайкалья

В регионе не могут найти подходящую кандидатуру на пост министра здравоохранения. Представитель Забайкальского края в ГД Юрий Волков обвинил в этом местного губернатора.

В Забайкалье «лихорадит» систему здравоохранения. Министры меняются как перчатки – за последние два года пост покинули уже четыре человека. Об этом в Facebook написал депутат ГД РФ Юрий Волков.

Прокомментировать ситуацию парламентарий решил после того, как глава федерального Минздрава Михаил Мурашко не одобрил кандидатуру Оксаны Немакиной, которую на этот пост назначил губернатор.

«Все это идет на фоне пандемии коронавируса, скандалов, оптимизации сети учреждений, арестов главврачей, многочисленных ЧП и роста кредиторской задолженности», – пишет депутат.

В проблемах, с которой столкнулась система здравоохранения в регионе, федеральный чиновник винит лично губернатора Забайкалья Александра Осипова. А точнее его кадровую политику, которая, по мнению Волкова, носит разрушительный характер.

«Кадровая чехарда, «забайкальские призывы», частое игнорирование норм законодательства о государственной гражданской службе приводят к тому, что публичные руководящие должности занимают люди, очевидно не готовые к такой работе», – отметил политик.

Спикер посетовал, что проблемы в регионе замалчиваются, и это порождает «полный паралич управленческих решений». А жители, тем временем, становятся невольными заложниками ситуации.

Отметим, что Оксана Немакина пробыла в должности министра здравоохранения Забайкалья чуть больше месяца.

До нее пост руководителя Минздрава в занимала Анна Шангина, которая в январе спровоцировала скандал в регионе. На встрече с жителями поселка Харагун Хилокского района она упрекнула людей в том, что круглосуточный стационар нужен им, чтобы «поесть и поспать». После Шангина принесла публичные извинения и вскоре написала заявление по собственному желанию.