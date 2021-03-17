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16:21   17 Марта 2021
Политика

Владимир Путин попросил Генпрокуратуру РФ сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Владимир Путин попросил Генпрокуратуру РФ сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Генпрокуратуре необходимо уделить особое внимание борьбе с коррупцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии силовиков.

Российский лидер отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на те сферы, которые касаются гражданских и оборонных заказов. Кроме того, стоит рассмотреть использование муниципального и государственного имущества.

По словам Путина, необходимо своевременно фиксировать несоответствия в расходах и доходах муниципальных и госслужащих. Глава государства добавил, что еще важным вопросом является улучшение механизмов возврата из-за границы активов, которые были получены преступным путем.

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#россия #путин #генпрокуратура

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