Владимир Путин попросил Генпрокуратуру РФ сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Генпрокуратуре необходимо уделить особое внимание борьбе с коррупцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии силовиков.

Генпрокуратуре необходимо уделить особое внимание борьбе с коррупцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии силовиков.

Российский лидер отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на те сферы, которые касаются гражданских и оборонных заказов. Кроме того, стоит рассмотреть использование муниципального и государственного имущества.

По словам Путина, необходимо своевременно фиксировать несоответствия в расходах и доходах муниципальных и госслужащих. Глава государства добавил, что еще важным вопросом является улучшение механизмов возврата из-за границы активов, которые были получены преступным путем.