Соединенные Штаты расширят санкционный список в отношении России из-за ситуации вокруг осужденного блогера Алексея Навального.

Соединенные Штаты расширят санкционный список в отношении России из-за ситуации вокруг осужденного блогера Алексея Навального.

Согласно полученным данным, Минторг США планирует расширить экспортные ограничения, которые будут направлены против Москвы.

Уточняется, что очередные санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, однако по авиации и космической сфере будут действовать исключения.

Спикер МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова ответить на западные ограничения.

Плюс ко всему осужденный блогер Алексей Навальный неоднократно нарушал правила условного срока.