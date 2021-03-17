Мария Максакова объяснила, кого на самом деле считает в России "жабами" и "кротами"

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова попыталась объяснить свои антироссийские высказывания.

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова попыталась объяснить свои антироссийские высказывания.

Перед отъездом на Украину осенью 2016 года дочь народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой Мария сделала скандальные заявления в адрес России. Широкая общественность посчитала, что звезда назвала россиян "жабами" и "кротами", говоря о том, что вдоволь с ними пожила.

Бывшая солистка Мариинского театра поспешила опровергнуть неверно интерпретированные обществом слова. Она заявила, что так говорила не о жителях России, а о конкретных людях, мешавших ей жить.

"Вы знаете, это же вообще глупо… Народ наш прекрасен. Но и, как у любого народа, есть люди, которые обманывают, которые не щадят, которые топчут вдову с маленьким ребенком на руках", — пояснила певица в беседе с kp.ru.

Мария Максакова уехала на Украину вместе со своим ныне покойным мужем Денисом Вороненковым, бывшим депутатом Госдумы, который был наполовину украинцем. Его убили спустя полгода после их приезда в Киев. С тех пор и до недавнего времени Мария с сыном жила там.