Жительница Испании умерла от кровоизлияния в мозг после вакцинации AstraZeneca

Специалисты агентства медикаментов и товаров медицинского назначения Испании разбираются со смертью женщины. Она скончалась после введения вакцины AstraZeneca.

Специалисты агентства медикаментов и товаров медицинского назначения Испании разбираются со смертью женщины. Она скончалась после введения вакцины AstraZeneca.

По данным ведомства, 43-летняя преподавательница 3 марта пошла на укол первой дозы вакцины. Ее состояние серьезно ухудшилось спустя несколько часов. Женщина обратилась к медикам с недомоганием и головной болью. Тогда был отмечена связь вакцины и ее самочувствия. Врачи решили, что пациентка так переносит побочные эффекты.

Спустя десять дней учительнице так и не стало лучше. Медики сделали компьютерную томографию и выявили у нее кровоизлияние в мозг. Попытка хирургического вмешательства привела к отеку и летальному исходу.

Сейчас эксперты выясняют, насколько ее гибель связана с введением вакцины.